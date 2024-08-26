بوحبيب في اتصال هاتفي مع بوريل: ليمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطًا على إسرائيل لتوقف عدوانها على لبنان!

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا من مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عرضا خلاله التطورات الميدانية في جنوب لبنان والمنطقة. وأكد بوريل تأييده "موقف لبنان المطالب بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الرقم ١٧٠١".

وأسف الوزير بوحبيب وبوريل لـ "عدم تحقيق انفراجة في الجولة الجديدة من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة التي عقدت في القاهرة بعد الجولة الأولى في الدوحة"، وأكدا "أهمية استمرار الجهود والمساعي لإيقاف إطلاق النار في غزة باعتباره المدخل الأساس لوضع حد للتصعيد الدائر في المنطقة وتجنيبها حربا شاملة".

وشدد الوزير بوحبيب على "ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا على إسرائيل لتوقف عدوانها المستمر على لبنان وتلتزم تنفيذ القرار ١٧٠١".