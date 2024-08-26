بوحبيب ناعيًا الحص: كبير من وطن الأرز لا يشبه إلا نفسه

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نعى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب الرئيس سليم الحص وقال: "هذا الكبير من وطن الأرز لا يشبه إلا نفسه. عرفناه بضمير لبنان، وعرفته بداية من موقع الاختلاف في حقبة سوداء من تاريخ لبنان، ومن موقع المودة، والاحترام حيث كنت أحرص على لقائه كلما سمحت الظروف بذلك.

أضاف:" وداعا سليم الحص الرجل الزاهد بالمناصب والمراكز والمال، المتواضع، العابر للطوائف والمذاهب، الحالم ببعض الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وليس فقط بالكثير من الحرية في لبنان، كما كان يحلو لك ان تقول".

تابع:" برحيلك نودع رجل دولة من الطراز الرفيع حيث لم تسع يوما" الى منصب، أو تحاول البقاء فيه على حساب قناعاتك، أو المصلحة العامة.

لقد شرفت الديبلوماسية اللبنانية، وأغنيتها بعلمك وخبرتك حين اخترت ان تكون الديبلوماسي الأول في مرحلة صعبة ودقيقة من تاريخ لبنان المعاصر".

ختم:"سيبقى إرثك محفورًا وشامخًا في أرز لبنان، فكم تشبهه في ندرته، وشموخه وترفعه".