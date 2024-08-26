هيئة كولكو اوتاوا في التيار تكرم السيد طوني يعقوب

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بدعوة كريمة ومميّزة من هيئة كولكو اوتاوا في التيار الوطني الحر وبحضور كل من المونسنيور هنري عماد ، الأب نقولا القضا، المنسق العام المهندس جهاد داود ، و مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كولكو كندا السيدة نينا عنيد عارج ومنسق هيئة كولكو اوتاوا السيد طوني عون ، ومسؤولة المرأة السيدة ميشلين الابيض .

مع السادة من الحضور المدعوين ايلي الشنتيري وعقيلته ،

العميد جوزيف القزي ، الإعلامي جيري عبسي ،

رئيس فرقة الأرز الفنية الأستاذ طوني يزبك وعقيلته .

المحامي أوهانس كيشيشيان،

رجل الأعمال السيد جورج رزق ،

المختار سامي القزي ،

والعديد من أبناء الجالية وأعضاء التيار الوطني الحر في اوتاوا تم تكريم السيد طوني يعقوب رئيس المجلس الرعوي في كنيسة مار شربل اوتاوا .

رحب بالحضور و ألقى كلمة التيار السيّد مارون عون

وجاء فيها التالي:

آباؤنا الأفاضل، الحضور الكريم،

صباح الخير وأهلا وسهلا فيكن،

متل كل سنة من ال٩٤ عاشت رعيتنا، عرس الإجتماع حول العدرا، بكنيسة مارشربل.

تلاتين سنة مرقت من يوم اللي بلّش المونسنيور حنّا "اجتماع العيلة حول القديسة مريم" وصرنا نِحيي أجواء الصلاه، وعادات الفرح اللي بتصير بأعيادنا وضِيعنا بلبنان.

بلّشنا قداديسنا وصلواتنا بأوتاوا بكنيسة مار بطرس وبولس وبعدين بكنائس مُستأجرة، تا وصلنا لهالصرح الكبير اللي عنا اليوم بمارشربل والحرديني.

الجمعة الماضية ولخمسة أيام، نسينا إنّو بكندا وكل واحد منا حس حالو بضيعتو وبين أهلُه، وشِفنا ولادنا بالصلاه والدبكة والخدمة العامة لإحياء هالمهرجان.

أكتر من ٤٠٠ متطوّع حطّو وقتن وجهدن تا يزرعولنا الفرح والإيمان بقلوبنا.

هالشباب ما تعبوا بس خمس ايام، تَعَب المهرجان ببلّش من نهاية هالمهرجان لِبداية مهرجان السنة الجايي .

عمل كبير وجهد متواصل تنشوف النتيجة بهالخمسة ايام.

قدّيش كِبر قلبنا وقديش الدمعة جِمدِت بعيونّا نحنا وعم نشوف ولادنا عم يقدموا حالن لخدمة الرعية ونقل افراحنا وعاداتنا لهالمجتمع.

قديش لازم نشكر كل اللي قدموا حالن وجهدن ومالن، تا يوصل هالمهرجان للي وصلّوا.

الشكر الكبير لراعينا مطران ابرشية كندا بول مروان تابت، على جهدو وسهرو ونشاطو تا صار عنا ٢١ رعية عم يخدموا حوالي ٩٠ الف ماروني منتشرين ب كندا.

شكراً لكل هالمؤسسات اللي بقلب رعايانا..

الأكاديمية المارونية

المؤتمرات الشبابية

الأخويات والطلائع والفرسان وقلب يسوع..

الحركات الرسولية والكشاف الماروني وغيرن وغيرن.

السنة رح نحتفل باليوبيل الميّة لوجود الموارنة بكندا، برعية كنيسة مار بطرس ب وِندزر اللي تأسست ب أيلول ١٩٢٤

الشكر الكبير برعيتنا للمونسنيور هنري عماد وهمّتو ونشاطو مع أبونا نقولا القضا، ومنذكر بالتأكيد أبونا ريمون اللي زرع الفرح والإيمان بحياتنا الروحية والليتورجية.

بصبحية هاليوم اجتمعنا تا نقول شكراً ونقدّر الجهد الكبير اللي قدموا chairman المهرجان من حوالي ٣٠ سنة خيّنا طوني يعقوب، ومن خلالو لكل من شارك وساعد بإحياء هالمهرجان الرائع.

رح تبقى الكنيسة المارونية الحامي الأول للتراث المسيحي والأرض والتقاليد العائلية والكنسية من جيل الى جيل.

رح نبقى نشهد للحق ونحافظ على وجودنا الحر بلبنان والانتشار، ونمنع دوبان عيلنا بمجتمعات عندا عادات مختلفة عن تقاليدنا، ونعتز بتعاليم المسيح بجوهر ثقافتنا وطقوسنا.

ظروف مصيرية عم يمرق فيها بلدنا ونحنا مؤتمنين على أرضنا وشعبنا.

كفانا إنقسامات وأحقاد، واتهامات داخلية ما بتوصّل إلا عالخراب.

حلّنا نرجع نعيش الايمان المسيحي الثابت، ونرجّع الرحمة لقلوبنا، وننسى الإساءات، ونغفر ونسامح ونعيش النقاء المسيحي الروحي.

صحيح عايشين بالإغتراب بس قلوبنا وأفكارنا ومحبة أهلنا ووطنّا وترابنا، عايشين معنا وما بيتركونا لحظة.

شكراً لحضوركن معنا اليوم وتمنياتنا بعودة السلام والإزدهار لوطنّا، والفرح والبحبوحة لأهلنا وعائلاتنا، بلبنان وبالانتشار .

والقى في المناسبة المختار سامي القزي قصيدة جاء فيها

لمّا هجَرنا وطنّا ...

لمّا هجَرنا وطنّا

وبالغُربة القدَر مكتوب،

نسينا وين وكيف كنّا

وتأقلمنا ب وين صرنا

بالحَسَنات والعيوب.

بِ سهرات الفِيستيفَال

اللي تنفّذ عالعال العَال

حقّقنا كل البِل البَال

بهِمّة الشبيبة الأبطال

اللي ردّونا ع لبنان

من شطّو حتى بقاعو

ومن شمالو حتى الجنوب

ضروري نصلّي ل يسوع

تا يمحي عنا الذنوب

وعَلى الجنّة نطير طلوع

وعن كل الخطايا نتوب

حِلوة جمعة المحبِّين

وشو ما كنا مختلفين،

إنْكِنّا رجال دنيا ودين

مِلتمّين وفرحانين،

بإسم كل الموجودين

من كهنة وعلمانيين،

منشكر كل المهتمّين

بهالحفلة وبالتكريم،

ومِنهنّي طوني يعقوب.

وفي نهاية اللقاء كان للسيدة نينا عنيد عارج كلمة جاء فيها:

صديقنا طوني يعقوب منقدّملك هاللوحة اللي بتستحقها أنت أهل لها فكل ما جرى على يدك في كنيسة مار شربل من خير وأعمال ومهرجان على مدى ٣٠ عاماً فأنت جدير بالتقدير وأهل لكل عمل مبرور قدّمته لكنيستنا والجالية المارونية في رعيّة مار شربل. بإسمي وبإسم المنسّق العام لكولكو كندا جهاد داود وكولكو اوتاوا بمنسّقها طوني عون والأعضاء أجمع شكراً لك على كل الجهود. ولآبائِنا الكرام المونسينيور هنري عماد والأب نقولا القضا شكراً لكم على رعايتكم وانشالله بتضلكن منارة لرعيّتنا.