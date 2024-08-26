بـ 340 صاروخ كاتيوشا.. "الحزب" يكشف تفاصيل الضربة الجوية على إسرائيل!

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صدر عن المقاومة الإسلامية حزب الله، بيان جاء فيه: "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 25-08-2024، وفقًا التالي: استهداف قاعدة ميرون، مربض نافيه زيف‏، قاعدة جعتون، مرابض الزاعورة، قاعدة السهل، ثكنة كيلع، ثكنة يوأف، قاعدة نفح، قاعدة يردن، قاعدة عين زيتيم، وثكنة راموت نفتالي، بـ 340 صاروخ كاتيوشا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من عملية يوم الأربعين ردًّا على العدوان الإسرائيلي ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدّى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر رحمه ‏الله وعدد من أهلنا الكرام من نساء وأطفال".



وأضاف، "شنّ هجوم جوي في عمق الكيان بعدد كبير من ‏المسيرات الهجومية استهدف قاعدتي عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي المتعدد الطبقات) وغليلوت (قاعدة الاستخبارات العسكرية "أمان")، وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية يوم الأربعين ردًّا على العدوان الإسرائيلي ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدّى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر رحمه ‏الله وعدد من أهلنا الكرام من نساء وأطفال".



وتابع البيان، "الساعة 15:00 استهداف منظومة فنية في موقع ‏المنارة بمحلقة هجومية انقضاضية أصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى تدميرها".