هل عَبَرت الحرب؟

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إذا كان ضرباً من ضروب الرعونة والتسرّع، الجزم بأي اتجاه نهائي قد تسلكه المواجهات الميدانية بين إسرائيل و”حزب الله” بعد مواجهات ساعات الفجر التي دارت أمس الأحد في 25 آب (أغسطس) 2024، فإنه من غير الممكن أيضاً تجاهل أن “حرب الفجر” هذه التي لم تدم أكثر من أربع ساعات، بحسب "النهار"، شكلت ما يمكن اعتباره الاختبار الأكثر “صلابة” على تجنب طرفي الحرب الذهاب إلى الأخير في إشعال الحرب الكبيرة، أقله في الظروف الراهنة، سواء لحسابات ذاتية لكل منهما أم لقوة الضغط الدولي الذي تتقدمه الولايات المتحدة الأميركية في المقام الأول.

وبرز هذا البعد المفصلي في مبادرة كل من إسرائيل و”حزب الله” بعد توقف الغارات والقصف إلى تعمّد اعلان وقف العمليات العسكرية، حتى أن إسرائيل ألغت التدابير الاسثنائية في المناطق البعيدة عن الحدود اللبنانية. كما أن وكالة “رويترز” نقلت عن ديبلوماسيين أن إسرائيل و”حزب الله” تبادلا الرسائل عقب هجمات البارحة بأن أياً منهما لا يريد التصعيد.

المجهول الجديد في مراحل المواجهات الذي دخلته البلاد أمس، تمثّل في التضارب العنيف حول طبيعة المجريات الحربية التي حصلت في مواجهات الفجر. إسرائيل سارعت إلى تصوير أنها امتلكت المبادرة الميدانية من خلال “ضربة استباقية” وكشفت وسائل إعلامها أن الضربة سبقت بدء ردّ “حزب الله” الانتقامي لاغتيال فؤاد شكر بربع ساعة فقط، عبر انخراط مئة طائرة حربية في أكثر من أربعين غارة على نحو الف قاذفة صاروخية للحزب، الأمر الذي أحبط استهدافه المقار المخابراتية الأساسية في تل أبيب.