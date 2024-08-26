living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما هي الوحدة 8200؟

26
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: تمجيد قبيسي-

وحدة جمع المعلومات الرئيسية في مديرية الاستخبارات العسكرية (أمان)، يُطلق عليها اسم الوحدة 8200، وهي مسؤولة عن قيادة الحرب الإلكترونية في جيش العدو الإسرائيلي، وتعدّ من أهم الوحدات الاستخبارية على مستوى العالم. تأسست في منتصف القرن الـ 20، وهي مزوّدة بأهم تقنيات التجسس والذكاء الاصطناعي، ولديها أكبر قاعدة بيانات يجري تحديثها يومياً عن طريق الأقمار الاصطناعية واختراقات الهواتف وكاميرات المراقبة وكل ما يسمّى «IOT» (إنترنت الأشياء)، إضافة الى المسيّرات التي تجمع المعلومات والمخبرين والعملاء، وتعمل على مراقبة الاتصالات الهاتفية وفك التشفير لإيصال المعلومات والتحذيرات إلى القيادة المركزية وهيئة الأركان، كما تأخذ على عاتقها تطوير أدوات جمع المعلومات وتحليلها ومعالجتها قبل إرسالها إلى الجهات المختصة.

 

وتعتمد الوحدة على التطور التقني والبعد السيبراني لتحقيق التفوّق الاستخباري، وتركّز في عملها على الحروب الإلكترونية الإعلامية تحديداً، حيث توظّف لمصلحتها جيوشاً إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وتدير محتويات مزيّفة وحملات وتطلق «هاشتاغات»، أي أنها تدير هذه الحرب من كل جوانبها.

 

وتحّدث رئيس شعبة أمان سابقاً، اللواء احتياط عاموس مالكا في حديث مع موقع «إسرائيل هيوم» عن الفشل الاستخباري والعملياتي والقيادي في الوحدة 8200 بعد هجوم السابع من أكتوبر، والذي تُرجم بإنهاء خدمة العديد من ضباط جيش العدو في الوحدة.

 

ويؤكد مصدر أمني لـ«الأخبار» أن الوحدة 8200 مسؤولة عن تجنيد العملاء في لبنان، وتضم أشخاصاً يتقنون العربية والفارسية، وأن اغلب العملاء الذين أُلقيَ القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية في أول فترة من عملهم (أي قبل الانخراط بشكل عميق في العمالة) جرى تجنيدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

برز بعد 7 أكتوبر اعتماد الوحدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف وتتبّعها بناءً على بيانات استخبارية تجمع بين الأقمار الاصطناعية وبصمة الصوت والصورة وكاميرات المراقبة واختراق هواتف المدنيين المحيطة بالهدف المحدد.


ووفق خبراء تقنيين، تعتمد الوحدة تحديداً على خاصية «LavenderAi»، وهي نظام توصيات يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، مصمم لاستخدام خوارزميات محددة لمعالجة البيانات الاستخبارية وتحديد الأهداف المنوي استهدافها، ويعمل مع نظام آخر يسمى «Gospel»، وهو نظام مشفّر يعتمد على مراقبة محادثات تطبيق الواتساب وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي عبر ما يسمّى «Active storage» الذي يحتوي على داتا الميكروفون وصور الهاتف والـ«Gps» والـ History، حتى في حال كان الهاتف مقفلاً.

 

ويستخدم «Lavender Ai» خوارزميات تحدد أوتوماتيكياً عناصر حركة حماس والجهاد الإسلامي، وهو نموذج احتمالي يعمل على التقديرات ويبلغ هامش الخطأ فيه 10%.


عملت الوحدة 8200 على تطوير «LavenderAi» ودمجه بخاصية «Where is dady» التي تعمل على تتبع الهدف المحدد مسبقاً وتتعقبه جغرافياً، بهدف تنفيذ الاغتيال مساءً أثناء وجود الهدف في منزله خلال زيارة عائلته، وعادةً ما يتم تخصيص حوالي الدقيقة فقط لكل هدف قبل إعطاء الإذن بالقصف. ويرجح الخبراء أن هذا النظام استخدم في عمليات اغتيال طاولت مقاومين في لبنان وغزة.

 

ونقلت صحف إسرائيلية سابقاً عن أحد ضباط استخبارات العدو أن هذا النظام حدّد حوالي 37000 فلسطيني كأهداف محتملة خلال الأسابيع الأولى من الحرب دون التحقق منها يدوياً، استشهاداً بكفاءة الذكاء الاصطناعي، كما تم استخدامه في ما لا يقلّ عن 15000 جريمة قتل في غزة منذ 7 تشرين الثاني لغاية 24 كانون الأول.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   