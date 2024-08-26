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الشرق الأوسط السعودية: حزب الله ينتقم لشكر «ضمن الضوابط»

26
AUGUST
2024
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الشرق الأوسط السعودية: بيروت: ندير رضا "تل أبيب": نظير مجلي-


انتقم «حزب الله» لاغتيال إسرائيل قائده العسكري فؤاد شكر في الشهر الماضي، بإطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات، راعى فيها الضوابط السياسية المتمثلة في تحييد المدنيين والتركيز على هدف عسكري، وعدم قصف تل أبيب، لكن إسرائيل قالت إن الرد كان فاشلاً، وأحبطته قبل نصف ساعة من إطلاقه، وهو ما نفاه الحزب، وأكد أنه جرى بنجاح.

 

وأعلن الأمين العام لـ«حزب الله»، السيد حسن نصر الله، أن الهدف كان قاعدة «غليلوت» قرب تل أبيب، بصفتها هدفاً أساسياً، وهي قاعدة تضم المخابرات العسكرية، وتبعد عن تل أبيب نحو 1.5 كيلومتر، وعن لبنان نحو 110 كيلومترات، وقال: «أطلقنا صواريخ ومسيّرات من جنوب وشمال نهر الليطاني ومن البقاع» في شرق لبنان، ووصف العملية بـ«الناجحة»، كون بعض المقذوفات وصلت إلى أهدافها.

 

لكن إسرائيل، قالت إنها أحبطت الهجوم قبل انطلاقه، من خلال هجوم واسع النطاق شاركت فيه 100 طائرة، واستهدفت مناطق واسعة بالعمق اللبناني.

 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: «إنه في ساعات الفجر الأولى، رصدنا استعدادات من (حزب الله) لمهاجمة إسرائيل». وتابع: «أصدرنا تعليمات للجيش بالتحرك بشكل استباقي لإزالة التهديد»، لافتاً إلى تدمير آلاف الصواريخ التي كانت موجَّهة نحو إسرائيل.

 

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن تل أبيب «أبلغت الولايات المتحدة بأمر هذا الهجوم على لبنان، فطلبت منها أن تحرص على منع التدهور إلى حرب شاملة». 

الشرق الأوسط
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