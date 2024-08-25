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خطف رد حزب الله أضواء المنطقة والعالم..

25
AUGUST
2024
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في وقت كانت الأنظار منصبَّة على القاهرة، حيث تخاض مفاوضات حاسمة حول الهدنة في غزة، خطف رد حزب الله على اغتيال الشهيد فؤاد شكر أضواء المنطقة والعالم، حيث انهمكت اسرائيل طيلة النهار في محاولة التخفيف من وطأة الحدث، وسط تكتم واضح عن مدى الإصابات التي حققتها المقاومة في الكيان العِبري، ولاسيما في النقاط الاستراتيجية ذات الدلالة.


وفي المقابل، كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن الهدف الأساسي للهجوم كان قاعدة غليلوت للاستخبارات العسكرية بالقرب من تل أبيب، التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية المسماة شعبة أمان والتي تضم الوحدة 8200. وأشار نصرالله إلى أن هذه القاعدة تبعد عن حدود  لبنان 110 كلم وعن حدود تل أبيب 1500 متر. ولفت إلى أن الهدف المسانِد كان قاعدة الدفاع الصاروخي في عين شيمرا، مؤكدا أن عددا من المسيرات طالت هذين الهدفين.

نصرالله شدد على أن القرار كان إطلاق 300 صاروخ كاتيوشا لإشغال القبة الحديدية لعدة دقائق حتى تعبر المسيرات، كاشفا أنه للمرة الأولى تم إطلاق مسيرات على إسرائيل من منطقة البقاع. وإذ أكد أن حزب الله أصاب كل الاهداف بالصواريخ الموجهة وأن المسيرات كلَّها عبرت الحدود اللبنانية-الفلسطينية وتم تنفيذ العملية العسكرية كما هو مخطط لها وبدقة، أوضح ان القرار كان بحصر الرد بالأهداف العسكرية حماية للمدنيين في لبنان. و اعتبر الامين العام لحزب الله أن العدو بدأ غاراته قبل نصف ساعة من العملية ما يدلّ على أنه لم تكن لديه معلومات استخبارية، بل لاحظ تحركات العناصر، موضحاً أن تأخير الرد يعود إلى حجم الاستنفار الاسرائيلي والاميركي، كما الحاجة إلى التشاور حول فكرة رد محور المقاومة مجتمعاً أو بشكل منفرد، مع إعطاء الفرصة الكافية أمام المفاوضات.

وختم نصرالله بالقول: رد حزب الله على اغتيال شكر انتهى في الوقت الراهن، وفي المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح، وسنتابع نتيجة تكتم العدو عما جرى اليوم، فإذا كانت الحصيلة مرضية سنعتبر أن عملية الرد قد تمت، وإذا لم تكن النتيجة كافية فسنحتفظ بحق الرد حتى وقت آخر

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