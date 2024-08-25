النائب فريد البستاني ينعى الرئيس الحص: رجل دولة وقامة نبيلة عملت لنبذ التفرقة والوحدة بين اللبنانيين

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نعى النائب البروفسور فريد البستاني الرئيس الدكتور سليم الحص، معتبرا انه "برحيله يفقد لبنان رمزا وطنيا معطاءا ورجل دولة ونزاهة من طراز رفيع وقيمة إنسانية كبيرة وصوتا حكيما في أوقات لبنان العصيبة".

وقال في بيان: "سيبقى الرئيس الحص حيّا في ضمائر اللبنانيين، لما تركه من ارث كبير في التضحيات والنضالات السياسية والاجتماعية، وخسارة وطنية يفقد من خلالها الوطن قامة شامخة ونبيلة عملت لنبذ التفرقة والوحدة بين اللبنانيين".

وختم البستاني: "رحم الله الرئيس سليم الحص واسكنه فسيح جناته وتعازينا الحارة لكريمته والعائلة وجميع اللبنانيين ".