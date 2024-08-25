السفارة الأميركية تعلّق على العمليات المكثفة على الحدود

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أكدت السفارة الأميركية في لبنان، اليوم الأحد، أنه "نراقب الوضع الأمني بعد العمليات المكثفة على الحدود بين لبنان وإسرائيل".



وجاء بيان السفارة بعد شَّن الجيش الإسرائيلي "ضربات استباقية"، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.



فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.