موقف من سامي الجميل بعد "الرد والرد على الرد والرد على رد الرد"...!؟

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كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر حسابه في "إكس": "بعد الرد والرد على الرد والرد على رد الرد، أصبح من الواضح غياب نية توسيع الحرب لدى كل الأطراف، لذا وجب الشروع فوراً في وقف الأعمال العسكرية من جانبي الحدود والذهاب نحو تثبيت اتفاقية الهدنة وتطبيق القرارات الدولة المرتبطة بأمن لبنان تفادياً لمزيد من الدمار والموت العبثيين بالأخص القرار 1559 الذي ينص على حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. ما من لبناني سيصدق أكاذيب الخطابات وادعاءات الانتصارات الوهمية".