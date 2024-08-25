مصر تحذر: فتح جبهة حرب جديدة في لبنان خطر يهدد المنطقة

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على وقع التصعيد العسكري الذي شهدته منذ الصباح الباكر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أعربت مصر عن قلقلها البالغ لانزلاق المنطقة إلى وضع خطير وصراع شامل.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأحد أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد الجاري على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، داعيةً لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار التهدئة واحتواء التصعيد.

وحذرت من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة صراع شامل.

كما اعتبرت أن وأن التطورات التي شهدها الجنوب البناني تعد مؤشراً واضحاً على ما سبق وأن حذرت منه من مخاطر التصعيد غير المسئول في المنطقة على خلفية تطورات أزمة قطاع غزة. وحثت مجددا على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة في غزة، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق اليوم أنه شن هجوماً مباغتا على شمال إسرائيل والجولان السوري المحتل، واستهدف 11 موقعا بأكثر من 300 صاروخ، انتقاما للقائد العسكري فؤاد شكر الذي اغتيل بضربة إسرائيلية أواخر الشهر الماضي (30 يوليو 2024)

في حين أكد الجيش الإسرائيلي أنه استبق هجوماً كبيراً كان مقرراً فجراً من حزب الله وأحبطه.

كما أشار إلى أنه شن عشرات الغارات على قرى حدودية في الجنوب اللبناني، معلناً تدمير نحو 1000 منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في أكثر من 40 موقعاً.