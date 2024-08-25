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ميقاتي يكشف عن سلسلة من الاتصالات مع اصدقاء لبنان لوقف التصعيد

25
AUGUST
2024
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا في دارته لمتابعة التطورات الميدانية الاخيرة في الجنوب.

شارك في الاجتماع الوزراء السادة عبدالله بو حبيب، هنري خوري، فراس ابيض، ناصر ياسين، امين سلام، علي حمية، وليد فياض، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.

تم خلال الاجتماع البحث في الوضع في الجنوب والخدمات الطارئة على الصعد الصحية والايوائية والتموينية والغذائية والمحروقات وجهوزية خلايا الطوارئ في المناطق، اضافة الى نتائج الاتصالات مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع الأهلي الشريكة في تنفيذ خطة الطوارئ.

وفي خلال الاجتماع اكد رئيس الحكومة”انه يجري سلسلة من الاتصالات مع اصدقاء لبنان لوقف التصعيد”. واعتبر “ان المطلوب هو وقف العدوان الاسرائيلي اولاً، وتطبيق القرار 1701. كما اكد “موقف لبنان دعمه للجهود الدولية التي يمكن ان تؤدي الى وقف إطلاق النار في غزة”.

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