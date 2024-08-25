الحزب يكذب الرواية الاسرائيلية "إدعاءات فارغة"... ويعلن في بيان ثالث: العملية تمت بنجاح!

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بسم الله قاصم الجبارين

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان (بيان رقم 3)‏

‏" إنّا من المجرمين منتقمون"‏



بعون الله تعالى تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وانجزت بحمد الله تعالى. ‏

إن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏إدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله سماحة السيد ‏حسن نصر الله يحدد لاحقا هذا اليوم. ‏

‏ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ‏

‏ المقاومة الإسلامية