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الـ320 صاروخا كانت لإلهاء القبب الحديدية... معلومات هامة عن رد الحزب: هدف حيوي ونجاح كامل!

25
AUGUST
2024
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أفادت معلومات الميادين الموثوقة أن رد المقاومة الإسلامية في لبنان على عملية اغتيال الشهيد فؤاد شكر نُفذت بأعلى درجات الدقة والنجاح وأصافت المعلومات أن ما قاله الاحتلال حتى الآن حول ما سماه بإحباط عملية حزب الله كذب عسكري وادعاء إعلامي وتضليل داخلي لمجتمعه فما خططت له المقاومة في عملية الرد نفذته بتوفيق كامل رغم التعتيم الإسرائيلي الكبير والموجّه

فرغم استنفار الاحتلال الكبير كل الوقت مع وجود أكثر من طائرة حربية فوق أجواء لبنان كل الليل لم يمنع أي صاروخ ولا مسيرة واحدة من بلوغ هدفها جوهر عملية رد المقاومة هو المسيّرات التي ضربت هدفاً حيوياً عسكرياً والصواريخ الـ320 كانت لإلهاء القبب الحديدية وإمكانات الصد الإسرائيلية

وأكدت المعلومات أن الاحتلال الإسرائيلي كاذب وكل ما يروج له عبر إعلامه العسكري والتابع من أنه أحبط هجوماً بأكثر من ألف صاروخاً بينها صواريخ دقيقة هو ادعاء زائف ولا وجود له اصلاً فالمقاومة الإسلامية ضربت هدفاً عسكرياً حيوياً في عمق كيان الاحتلال وليس في أطرافه وأصاب أهدافه رغم استعانة الاحتلال بالدعم الأميركي الاستخباري والعملاني الكبير

كما أكدت المعلومات أن عملية رد المقاومة على اغتيال الشهيد فؤاد شكر نجحت رغم الاستنفار الإسرائيلي الكامل لمدة زادت على الشهر وبيان المقاومة رقم واحد كان دقيقاً في تحذير الاحتلال من مغبة استهداف مدنيين في لبنان لأن الرد على ذلك سيكون قاسياً جداً

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