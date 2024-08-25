وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي: ستتصرف وفقا للتطورات...!

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أكد وزيـر الـخـارجـيـة الاسرائيلي يـسـرائـيـل كـاتـس، اليوم الأحد، أن "إسرائيل لا ترغب في حرب شاملة وستتصرف وفقا للتطورات على الأرض".



وقال، في تصريح له: "وجهنا ضربة استباقية على حزب الله بينما كان يعد لشن هجوم واسع النطاق".



وخاطب كاتس وزراء الخارجية في جميع أنحاء العالم ودعاهم إلى دعم إسرائيل.





وأشار كاتس إلى أن إسرائيل تصرفت بعد أن "حددت بوضوح هجوما مخططا له واسع النطاق من قبل صواريخ حزب الله وطائراته المسيرة ضد أهداف في إسرائيل، ووجهت ضربة استباقية لوقف الهجوم".



وقال كاتس: "في هذا الوقت، من المهم أن تدعموا دولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد محور الشر الإيراني ومنظماته الوكيلة وعلى رأسها حزب الله".





