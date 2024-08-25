عناوين الصحف ليوم الأحد 25 آب 2024

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النهار: الاحتدام الحربي يتصاعد وانشداد إلى جولة القاهرة



الديار: مُفاوضات غزة مُستمرّة في القاهرة... و«إسرائيل» تقلّص من مساحة المناطق الآمنة في القطاع

منصوري الى واشنطن للتخفيف من تداعيات وضع لبنان على اللائحة الرماديّة



الشرق الأوسط السعودية: "إسرائيل" تشن ضربات استباقية واسعة في لبنان لمنع هجوم كبير لـ حزب الله

الأنباء الكويتية: تفوق إسرائيل الجوي منحها أرجحية مؤقتة في الميدان اللبناني

حسابات «الحزب» الداخلية تحول دون توسيع رده وباسيل يصعّد ضد الحكومة



الوطن السورية: الاحتلال واصل حرب الإخلاء القسري ونزوح 100 ألف من دير البلح خلال يومين … تحركات واتصالات إقليمية مكثفة تسبق جولة القاهرة