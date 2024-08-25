التعليق الاول للجيش الاسرائيلي بعد انطلاق رد الحزب على اغتيال شكر...!

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قال الجيش الإسرائيلي أنه سي واصل إزالة التهديدات ونهاجم بقوة حزب الله

وهو وسع نطاق التحذيرات لتشمل منطقة تل أبيب الكبرى وكافة المناطق الممتدة شمالها

معلنا عن مهاجمة لبنان لإزالة التهديدات على إسرائيل ووزير الدفاع الإسرائيلي يقود العمليات

ودعا الجيش الاسرائيلي اللبنانيين المتواجدين قرب مكان عمليات حزب الله إلى مغادرة أماكنهم

مضيفا أنه يحصل على مساعدات استخباراتية من القواعد العسكرية الأميركية الموجودة في الشرق الأوسط

وأنه سنتخذ كل الإجراءات لحماية أمن إسرائيل ومواجهة تهديدات حزب الله

مؤكدا أن حزب الله يعرض المنطقة لمخاطر غير مسبوقة

وبأنه سيكون هناك تغيير في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية بدءا من صباح اليوم