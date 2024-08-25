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روسيا اليوم: إعلان حالة التأهب القصوى في "إسرائيل" تزامنا مع هجوم واسع على لبنان

25
AUGUST
2024
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روسيا اليوم: أعلنت السلطات الإسرائيلية حالة التأهب القصوى في جميع المناطق وذلك تزامنا مع شن الجيش الإسرالئيلي لهجوم واسع على لبنان.

 

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن "وضع خاص" على الجبهة الداخلية، في جميع أنحاء البلاد، لمدة 48 ساعة.

 

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "إعلان حالة الطوارئ سيمكن الجيش الإسرائيلي من وضع مبادئ توجيهية خاصة للسكان، والحد من التجمعات وإغلاق المواقع".

 

ووفقا لوسائل إعلام عبرية تم إغلاق مطار بن غوريون أمام الهبوط والإقلاع في ضوء الأوضاع الأمنية والهجمات الإسرائيلية على لبنان، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الطائرات التي كانت في طريقها لإسرائيل سيتم تحويلها لتهبط في مطارات أخرى بالمنطقة.

 

كما طالب الجيش الإسرائيلي السكان بالاستعداد لرد من حزب الله على الهجمات الإسرائيلية، في انتظار تحديث تعليمات الجبهة الداخلية.

 

وأفادت مراسلتنا، بأنه تمت دعوة الطاقم الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل لاجتماع طارئ الساعة السابعة صباح اليوم.

 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يشرفان على تنفيذ الغارات على لبنان.

روسيا اليوم
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