الحزب اعلن انطلاق الرد على اغتيال شكر... مرحلة أولى واستهدافات بالجملة!

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بيان عن المقاومة الإسلامية في لبنان



‏" إنّا من المجرمين منتقمون"‏



أولاً، بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل

وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر.‏

ثانياً، عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الان تجاوزت 320 صاروخا بإتجاه مواقع العدو ‏

ثالثاً، المواقع التي تم استهدافها وإصابتها بعون الله تعالى: ‏

‏1- قاعدة ميرون

‏2- مربض نافي زيف

‏3- قاعدة زعتون ‏

‏4- مرابض الزاعورة

‏5- قاعدة السهل

‏6- ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل

‏7- ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل

‏8- قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل

‏9- قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل

‏10 - قاعدة عين زي تيم ‏

‏11- ثكنة راموت نفتالي

رابعاً، بقية التفاصيل حول العملية العسكرية ستأتي في بيانات لاحقة .‏





‏ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ‏

‏ المقاومة الإسلامية