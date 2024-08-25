بلدية صيدا أعلنت حصيلة مهام فرق الطوارىء

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أعلنت بلدية صيدا في بيان، "حصيلة مهام الشرطة البلدية وأعمال فرق الطوارىء وورش البلدية، بدعم من صندوق التكافل، والأعمال التي تشرف عليها البلدية عن الفترة من 18- 24 آب".

وأعلنت "مواصلة فرق الطوارىء حملة تنظيف الملاجىء ورشها بمبيدات للحشرات والقوارض وشفط المياه المتجمعة في بعضها، في محلة التعمير- صيدا، حيث شملت 10 ملاجىء، والحملة متواصلة لتشمل تباعا الملاجىء كافة".

وتواصل شرطة البلدية، تعاونها مع فرق الطوارىء والورش، بإزالة المخالفات في شوارع وأحياء في المدينة، في منطقة رجال الأربعين في صيدا القديمة نزولا باتجاه بوليفار الرئيس الشهيد رفيق الحريري البحري، وصولا حتى مركز الدفاع المدني قبالة مسجد الزعتري . وتمت إزالة مخالفات لوحات إعلانية، وعوارض حديدية وإسمنتية وأكشاك وخيم موضوعة في الشوارع والأرصفة، وأمام عدد من المحال والأبنية.

ونفذت فرق الطوارىء والفرق الزراعية تشحيل أشجار عالية وتابعت مع ورش البلدية القيام بأعمال صيانة وتنظيف وتعزيل مصافي مياه الشتاء في الشوارع وتمت إعادة أغطية معدنية لريغارات طالتها السرقة.