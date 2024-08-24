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كتب المحامي وديع عقل عبر حسابه على "أكس":

قال شو؟ رشوة ١٠٠ ألف$... يا حرام شو أغبياء... أنا عرضوا عليي ملايين الدولارات لوقف ملاحقات مالية "ولا مرة قبلت" لأنو أنا إبن كنيسة وضميري وطني "لا مننباع ولا مننشرى"! أنا بعيش من عرق جبيني، والحمدلله، كرامتي أغلى من مال الدني كلها... والأوادم ولا مرة تركوني! حقد "الذباب" الالكتروني تبع القوات وDépression تجاه جمهورن! وعدوهن: فينا وبدنا ولح نعمل... طلعت كلها شعارات انتخابية FALSO... بينما الناس خسروا مصرياتن أما نوابهم المنتخبين عم يرقصوا بحفلة مع ماريان الحويك ورفقاتها الملاحقين والمعاقبين... بفضل "شغلنا القانوني"! ولأنو، أنا وغيري، منشتغل "جدياً" وبالملفات والمستندات... فجيش القوات الالكتروني ما بيقدر يرد علينا إلا ب"FAKE news" وإشاعات وbla bla متلن متل إعلام رياض سلامة المُرتشي وعصابته! الهجوم "الكاذب" علينا هو "حماية للزعران"! فشرتوا، إنتوا وغيركن من التافهين، ما بتغَبروا علينا وعلى شغلنا، يلي مستمر لمصلحة الأوادم.