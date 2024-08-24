تدابير سير الأحد بمناسبة إقامة سباق نصف ماراتون من كفرذبيان باتجاه البقاع

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن نادي الايليت الرياضي سيقيم بإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى سباق نصف ماراتون /21/ كلم، وذلك يوم غد الأحد.



وأفادت بأن السباق ينطلق من ساحة وردة في محلة كفرذبيان باتجاه البقاع بمسافة /10/ كلم ذهابًا وإيابًا، لذلك ستُتخذ تدابير السير التالية: منع مرور السير كليا على الطريق المذكورة اعتبارا من الساعة 6,00 صباحاً ولغاية الساعة 9,00 من تاريخ 25-8-2024.



وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.