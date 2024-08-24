هجوم جوي للحزب

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أصدرت المقاومة الاسلامية، بيانين، جاء فيهما:
لاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من صباح يوم السبت 24-8-2024 انتشارا لجنود العدو في محيط موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة".
الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 24-8-2024 هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث جنوب مستعمرة يعرا، مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها حيث اصابتها إصابة دقيقة".