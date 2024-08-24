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وزارة الصحة العامة أطلقت حملة تلقيح ضد الكوليرا تحسبًا من تجدد انتشارها

24
AUGUST
2024
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة، في بيان انه "بعد ظهور حالات مصابة بوباء الكوليرا في سوريا وتحسبًا لانتشار الكوليرا مجددًا في لبنان، أطلقت الوزارة يوم الإثنين الماضي حملة تلقيح ضد الوباء في بلدات في محافظات بعلبك الهرمل والبقاع وعكار باعتبارها تصنّف علميًا من الأكثر تعرضًا لخطر انتشار الوباء".

واكدت ان الحملة تنفذ بدعم مالي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعم تقني من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، حيث انتشر في المحافظات المذكورة مئة وثلاثون فريقًا ميدانيًا بالتعاون مع الجمعيات الشريكة التالية: أطباء بلا حدود وعامل وميدار (MEDAIR).

وقد بلغ حجم اللقاحات التي تم إعطاؤها حتى يوم أمس الجمعة ستة وخمسين ألفا وسبعمئة وتسعة لقاحات (56709)، وستستمر الحملة في الأسابيع المقبلة حتى تحقيق النتائج المطلوبة.

ودعت الوزارة المواطنين في البلدات المستهدفة إلى التجاوب مع الحملة وأخذ اللقاح المجاني حماية لصحتهم.

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