باسيل يوجه نداء لكسر الأمر الواقع: لمواجهة ضمن الدستور لأن الأخطار تتهدد لبنان

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وجّه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعوة إلى اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة "لمواجهة الأمر الواقع ضمن الدستور والقوانين . وقال:

"ما عاد الوضع يتحمّل انتظارًا والتحرّك صار حتميًّا، واضاف "كنا قدّمنا قبل عدّة اشهر، ضمن اجتماعات وثيقة بكركي، ورقة عمل خطية تحت عنوان الصمود والشراكة، اقترحنا فيها خطّة مواجهة باجراءات عمليّة وميدانية لكسر الأمر الواقع القائم، وتتضمّن خطوات اعلامية وسياسية وبرلمانية وقضائية وشعبية واقتصادية، على صعيد القطاع العام والقطاع الخاص، وعلى مستوى الكنيسة والعلمانيين، وتصل الى تصعيد شعبي ومدني بمقاطعة شاملة اذا لم يتمّ التجاوب".

واضاف باسيل:

"اليوم، ومع استمرار الجمود، وعدم انتخاب الرئيس، ومع حكومة تتعسّف بلاميثاقيتها ولاشرعيّتها، ومع اقتصاد ينهار وشعب يهاجر، وخطر الحرب المفتوحة يتزايد، ومن دون معاتبة على الماضي وما فات، دعونا نذهب الى المواجهة ضمن الدستور والقوانين والاهم ضمن الواجب بحماية الوجود لأن الأخطار تتهدد وجودنا ووجود لبنان".