عناوين الصحف ليوم السبت 24 آب 2024

الأخبار
- قواعد المواجهة قائمة بانتظار الردّ
- مفاوضات القاهرة: المقاومة لم تَقل كلمتها بعد
- الرافعي يعود رئيسًا لهيئة علماء المسلمين: تنسيق مع القوات لـ"اليوم التالي"؟
- الفيول الجزائري معروض للمبادلة: 6 ساعات من الكهرباء الأسبوع المقبل
البناء
- يوم الاعتراف بتعثر المفاوضات أميركيًا واشتعال جبهات اليمن وغزّة ولبنان
- مالكة فايسبوك وانستغرام تكشف أن تمويلًا أجنبيًا وراء حملة لا للحرب "اللبنانية"
- مدّعي "الجنائية الدولية" يستعجل القضاة إصدار مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
اللواء
- حرب استباقية طاحنة بين "إسرائيل" وحزب الله: 7 شهداء و100 صاروخ على المستوطنات
- حجّار يستمع لإفادة ميقاتي حول الكهرباء.. وجنبلاط يحمي "مصالحة الجبل" بالتواصل مع جعجع
- المقاومة البيروتية والمجاعة السياسية السلطوية
الديار
- تقارير استخباراتيّة أميركيّة تحذّر "إسرائيل" من أنّ الحرب ضدّ لبنان ستُفجّر حربًا إقليميّة
- مُفاوضات غزّة عالقة حول ممرّ "فيلادلفيا" ومَن سيُسيطر على شمال القطاع
- "تل أبيب" قدّمت للقاهرة خرائط انتشار جيشها في غزّة.. فماذا سيكون ردّ حماس؟
- لماذا لن تنجح مُفاوضات "إسرائيل" وحماس؟!
الجمهورية
- تقدم غير كاف في المفاوضات