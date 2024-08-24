عناوين الصحف ليوم السبت 24 آب 2024

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الأخبار

- ‫قواعد المواجهة قائمة بانتظار الردّ

- مفاوضات القاهرة: المقاومة لم تَقل كلمتها بعد

- ‫الرافعي يعود رئيسًا لهيئة علماء المسلمين: تنسيق مع القوات لـ"اليوم التالي"؟

- ‫الفيول الجزائري معروض للمبادلة: 6 ساعات من الكهرباء الأسبوع المقبل

البناء

- يوم الاعتراف بتعثر المفاوضات أميركيًا واشتعال جبهات اليمن وغزّة ولبنان

- مالكة فايسبوك وانستغرام تكشف أن تمويلًا أجنبيًا وراء حملة لا للحرب "اللبنانية"

- مدّعي "الجنائية الدولية" يستعجل القضاة إصدار مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت

اللواء

- حرب استباقية طاحنة بين "إسرائيل" وحزب الله: 7 شهداء و100 صاروخ على المستوطنات

- حجّار يستمع لإفادة ميقاتي حول الكهرباء.. وجنبلاط يحمي "مصالحة الجبل" بالتواصل مع جعجع

- المقاومة البيروتية والمجاعة السياسية السلطوية

الديار

- تقارير استخباراتيّة أميركيّة تحذّر "إسرائيل" من أنّ الحرب ضدّ لبنان ستُفجّر حربًا إقليميّة

- مُفاوضات غزّة عالقة حول ممرّ "فيلادلفيا" ومَن سيُسيطر على شمال القطاع

- "تل أبيب" قدّمت للقاهرة خرائط انتشار جيشها في غزّة.. فماذا سيكون ردّ حماس؟

- لماذا لن تنجح مُفاوضات "إسرائيل" وحماس؟!

الجمهورية

- تقدم غير كاف في المفاوضات