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أسرار الصحف ليوم السبت 24 آب 2024

24
AUGUST
2024
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البناء

تؤكد أوساط دبلوماسية غربية أن الارتباك يسود الدوائر الدبلوماسية الأميركية تجاه كيفية إنقاذ المسار التفاوضي حول غزة في ضوء التمسك بالحفاظ على التموضع الى جانب كيان الاحتلال من جهة وعدم القدرة على ممارسة الضغط على حركة حماس من جهة مقابلة، والخشية من أن يؤدي إعلان الفشل إلى إمساك إيران وقوى المقاومة بزمام المبادرة في الميدان والتورط بمواجهة تخشى واشنطن أن تكون أكبر خدمة لروسيا والصين.


قال خبراء عسكريون رافقوا حرب تموز 2006 إن اللحظة التي يعيشها جيش الاحتلال في غزة شبيهة بتلك التي سبقت نداء الاستغاثة الذي وجّهته تل أبيب الى واشنطن لوقف النار بأيّ ثمن وان القيادة السياسية والعسكرية في الكيان كانت يومها وهي اليوم تتحدّث بلغة لا تشبه حالة الجيش ولا ما تقوله في الكواليس عن دنو لحظة الانهيار الكبير.

اللواء

توقف مسؤولون عند دخول وزيرة خارجية اليابان «متأخرة» على خط المطالبة بعدم التصعيد العسكري، بينما لم يلاحظوا أي حركة للسفير الياباني في لبنان طيلة الأشهر العشرة من المواجهات!.

لاحظ وزير سيادي أسبق بنوع من الاستغراب، أن الصين طلبت للمرة الأولى من رعاياها مغادرة لبنان مع أن عددهم ليس كبيراً، استشعاراً منها بالخطر الذي يلوح بالأفق مع الاحتمالات الكبيرة للتصعيد العسكري في المنطقة.

لم يخلُ لقاء موفد حزبي مع شخصية مسيحية بارزة من معاتبة على الرغم من الرسالة الايجابية التي حملها إلى هناك.

الجمهورية

– يصل موفد أجنبي إلى لبنان قبل نهاية الشهر الجاري في إطار المساعي للتهدئة وعدم توسيع الحرب.
– تجري اتّصالات سرية عبر دولة خليجية تلعب دور الوساطة بين دولة عظمى ودولة إقليمية.
– أكد مرجع مسؤول أنّ قيمة الليرة اللبنانية ما زال في مستوى أدنى من قوتها الفعلية تجاه الدوائر، وأنّ مصرف لبنان قادر على خفض سعر صرف الدولار في سوق بيروت حين يفيد ذلك الواقع اللبناني.

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