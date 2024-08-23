الصحة طلبت توخي الدقة في نقل المعلومات... وأعلنت عن آخر حصيلة ضحايا الجنوب!

واوضح البيان، بناء عليه تطلب وزارة الصحة العامة من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات من خلال اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الطوارئ التابع للوزارة حصرا، وعدم نسب أي معلومات غير صادرة عن الوزارة وذلك تحت طائلة المسؤولية في ظرف بالغ الصعوبة يشهده لبنان وأهله.