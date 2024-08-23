موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومرابض مدفعية العدو في خربة ماعر...تحت نيران المقاومة

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:55 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-8-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 23-8-2024 مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بصلية صاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.