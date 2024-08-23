لمناسبة إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين...تدابير سير يوم غد في النبطية!

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صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامةالبـــــلاغ التالــــي:

"عند حوالى الساعة 20,30 من يوم السبت 24-8-2024، سيتم إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين في مدينة النبطية، ويتخلّلها تنظيم مسيرة حاشدة تجوب شوارع المدينة، ومن المتوقع أن يشارك عدد غفير من المواطنين، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتباراً من الساعة 18,30 من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء، تدابير سير، وفقاً لما يلي:

أولاً: منع وقوف ومرور السيارات في الشوارع التالية:

شارع محمود فقيه من مطعم العجمي حتى السريّة القديمة.

شارع السراي من السراي الحكومي حتى الساحة العامة.

الشارع الممتد من الجانتينا حتى أوبتيك مروة.

شارع السريّة القديمة باتجاه مستشفى الجنوب – محطة المقدم حتى الساحة العامة.

مدخل بئر القنديل – السرية القديمة

ثانياً: تحويل السير:

من مفرق استراحة النانا باتجاه بئر القنديل وبالعكس.

مدخل بئر القنديل – السريّة القديمة.

طلعة ميكي ماوس.

مفرق طلعة حي البياض غربًا.

ثالثاً: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية ان يحولوا سيرهم عبر:

- مفرق كفرجوز/تول، للقاصدين بلدات: حاروف، زبدين، تول، جبشيت، القصيبة والقرى المجاورة.

- مفرق كفرمان/المئذنة أو عبر جادة الرئيس نبيه بري: للقاصدين بلدات: النبطية الفوقا، كفرتبنيت ومنطقتي مرجعيون وحاصبيا.

- مفرق زبدين (الميتم) للمتوجهين من قرى: شوكين، ميفدون، عدشيت والقصيبة باتجاه بلدة تول.

لذلـك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".