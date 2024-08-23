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عطالله التقى الراعي في الديمان: وحدتنا الاساس للخروج من المأزق والمراوحة القاتلة في موضوع الرئاسة

23
AUGUST
2024
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي في الديمان عضو كتلة "لبنان القوي" النائب جورج عطالله وعرض معه الاوضاع الراهنة.

وقال عطالله بعد اللقاء :" كما العادة، نزور صاحب الغبطة لأخذ البركة والاسترشاد بمواقفه وآرائه ولنتناقش معه في الاوضاع الحالية في البلد. وقد تزودنا بوجهة نظره ورؤيته للوضع الذي نمر به في ظل الانقسام الحاد في البلد وفي ظل المراوحة القاتلة خاصة على المستوى الداخلي".

أضاف :"إذا كان هناك على الصعيد الاقليمي أمور ليس لنا كلمة فيها وبخاصة الاحداث التي تحيط بنا، لكن في الوضع الداخلي يمكننا تحريك الاوضاع الجامدة بالهمة والتواضع والموضوعية. وفي طبيعة الحال، كان التشديد من قبل سيدنا ومن قبلنا على الوحدة والموقف الموحد وبخاصة بين القوى التي يوجد بينها تقاطع في موضوع الرئاسة بخاصة وان هذا التقاطع لا يزال مستمرا وقائما على الرغم من كل الجمود الحاصل على مستوى التواصل الحالي مع الاطراف الآخرين لذلك نحن اليوم نقول من هذا الصرح انه رغم كل الاحداث التي تحصل من حولنا ،أن وحدتنا هي الاساس لتجنيب لبنان ويلات ومآس أكبر في الظرف الذي نعيشه.

وثانيا وحدتنا هي الاساس للخروج من المأزق الدستوري والمراوحة القاتلة في موضوع رئاسة الجمهورية .ونعتبر حتى رغم الظروف، ان هناك فرصة إذا تعاطينا بمسؤولية بالملفات الداخلية ونتمكن من انجازالاستحقاقات الدستورية ونعيد انتظام عمل المؤسسات بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية".

وأمل عطالله ب"دعاء ومسعى غبطته والخطوات التي يقوم بها، أن نتكامل مع تطلعاته ونصل الى النتائج المرجوة".

فارس فتوحي
واستقبل البطريرك الراعي رئيس "الحزب اللبناني الواعد" فارس فتوحي وتم عرض موضوع النازحين السوريين.
بعد اللقاء، قال فتوحي : "قمنا بالزيارة لأخذ بركة صاحب الغبطة وشكره على كل الجهود التي يقوم بها للحفاظ على دورنا ووجودنا في وطننا الحبيب لبنان في ظل التحديات التي نمر بها . وكمؤسسة فارس فتوحي كنا اول من عمل على موضوع النزوح السوري منذ العام 2017 واليوم نعمل على اطلاق منصة خاصة لجمع "داتا" النازحين والتي سنوزعها مجانا لكافة بلديات لبنان بدءا من كسروان ومنها الى القرى والبلدات اللبنانية كافة، وقد بارك غبطته الخطوة وأكد دعمه لها ومشاركة ممثل عن البطريركية في حفل اطلاق المشروع والذي سيضم كل رؤساء بلديات كسروان".

القنصل في فرانكفورت
وإستقبل الراعي قنصل لبنان الفخري في فرانكفورت مروان كلاب، فالمحامي البروفسور أنطونيوس أبو كسم الذي عرض معه شؤونا وقضايا وطنية.

ومن زوار البطيريرك : الخوري يوحنا مخلوف خادم نيابة اهدن زغرتا المارونية الذي قدم له كتابه الجديد "يوسف بك كرم في ارشيف بكركي".

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