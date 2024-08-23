بالوثائق: حرفوش يفوز على مستشارة ميقاتي!

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بعد سنوات من الصراع داخل المحاكم، فاز صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش بالدعوى القضائية التي تقدم بها بحق مستشارة الرئيس نجيب ميقاتي والخبيرة البيئية ميرفت الهوز، بتهم الافتراء والتحريض والقدح والذم.

خلفية الدعوى القضائية هي أن الهوز شنت حملة شعواء على حرفوش بعد تقدمه بمشروع لمعالجة النفايات في مدينة طرابلس بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، هذا المشروع كان سينقذ طرابلس من كارثة النفايات التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا.

وقتها، بدأت الهوز بتوجيهات ميقاتي ( بحسب ادعائها بنص الدعوى ) بشن حملة على المشروع وساقت بحق حرفوش حملة من الشائعات والأخبار المفبركة لتعطيل المشروع، ليس ذلك فقط بل تقدمت بدعوى ضد حرفوش والمتعاونين معه، لكن خسرت الدعوى.

اثر ذلك، بادر حرفوش إلى رفع دعوى قضائية بحق الهوز وفاز بها ومنحه القضاء عطل وضرر بلغ 70 الف دولار أمريكي. ليثبت القضاء أنه حكم بين الناس وان العدالة تتحق في قصور العدل وليس في بث الإشاعات والأخبار الكاذبة.

إن فوز حرفوش بالدعوى القضائية يؤكد سلامة المشروع البيئي الذي أمنه حرفوش لمدينته طرابلس، لكن زعماء المدينة رفضوا المشروع خوفاً من إصلاحها وتطوريها وتنميتها وخوفاً من توسع دائرة حرفوش وفضلو أن يعيش الطرابلسيين ببيئة غير نظيفة.