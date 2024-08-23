"الحزب" يهاجم جبل ميرون.. الإعلام الإسرائيلي: الطلب من المستوطنين البقاء بالقرب من المناطق المحمية!

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أفادت إذاعة الجيشالإسرائيلي عن "رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه جبل ميرون."

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة إنّ "حزب الله يهاجم مرة أخرى قاعدة المراقبة الجوية (506) في "ميرون"."

وطلبت وسائل الإعلام إسرائيلية من المستوطنين في سهل الحولة في الجليل الأعلى البقاء بالقرب من المناطق المحمية.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش: "رصدنا إطلاق 5 صواريخ من لبنان على ميرون واعترضنا بعضها دون إصابات."

وكشفت موقع واللا الإسرائيلي صباحًا عن "مقتل 44 شخصا في المواجهة مع لبنان بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعامل أجنبي واحد."

وأضاف الموقع: إصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهة مع حزب الله.

وأوضح موقع واللا أنّ امّ إطلاق 1091 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل الشهر الماضي بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع العام.



