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"الحزب" يستعد للرد؟

23
AUGUST
2024
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نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر استخباراتية اسرائيلية تاكيدها، أن حزب الله، بات أكثر تصميماً على تنفيذ الرد في وقت قريب نسبياً. ويستعد جهاز الأمن لسيناريوهات مختلفة، منها محاولة حزب الله المس بقواعد الجيش الإسرائيلي في شمال وفي «غوش دان».

من ناحيتها، أفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأنّ «أكثر ما يخيف ويرعب سكان الشمال هو الدخول البري لحزب الله، ونحن لا نعرف إن كان لدينا أيّ فكرة عن وجود المزيد من الأنفاق التي تخترق الحدود في الشمال. وتعليقاً على دخول «إسرائيل» في حربٍ ضد حزب الله، قال اللواء في الاحتياط، يعقوب عميدرور، لــ «القناة 14» الإسرائيلية، إنّ «الحرب مع حزب الله ليست بسيطة، وهي حرب صعبة للجبهة الداخلية والأمامية. وأضاف عميدرور أنّ «إسرائيل، مثل غالبية الدول في العالم، عندما يكون لديها جبهتان، تُفضّل القتال في جبهةٍ واحدة، هذا هو تاريخ البشرية وكل نظريات الحروب في العالم؛ عندما يكون متاحاً إمكان الاختيار، لا تختار فتح جبهة ثانية قبل أن تنتهي من الجبهة الأولى. ولفت إلى أنّ «إسرائيل» تدرك أنّ من الصعب عليها أن تقاتل في جبهتين في آن واحد. لذلك، علينا أن ننتظر حتى ننتهي من تفكيك حماس. حينئذ، سننتقل إلى جبهة الشمال. لذلك، علينا ألا نقاتل في جبهتين.

من جهته، حذّر الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، النائب السابق لمحافظ بنك «إسرائيل» ومؤسس «معهد أهارون للاقتصاد» في جامعة رايخمان، تسفي أكشتاين، من حربٍ شاملة متعددة الجبهات، واعتبر أنّ «سيناريو تهديدات من جانب إيران وحزب الله، تتوقف فيه جميع الطائرات عن التحليق إلى «إسرائيل»، هو سيناريو رعب لا توجد توقعات حياله. وأضاف أكشتاين أنّ سيناريو الحرب مع حزب الله خلال الأشهر الماضية كان مقلقاً لـ «إسرائيل»، فكيف إذا تحوّلت الحرب إلى حرب متعددة الجبهات. وأوضح أنّ تسمية الحرب بـ «سيناريو الرعب» سببه أنّ الصواريخ ستصل إلى «تل أبيب»، وستتوقف الرحلات الجوية، وربما سيتم استهداف الموانئ، محذراً: «ليس واضحاً كيف ستخرج إسرائيل من هذا السيناريو»، كما أن حكومة نتنياهو لا تمللك أي رؤية لذلك...

الديار
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