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الأنباء الكويتية: في سياق ارتفاع الكلام عن حرب محتملة موسعة، أكدت مصادر لجنة الطوارئ الوزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة رئيسا وأعضاء «على جهوزية تامة لأي عدوان إسرائيلي موسع على لبنان، بالتعاون والتكامل مع المنظمات الدولية والمحلية والجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي والاجتماعي والمعيشي والإغاثي والتربوي، لإيواء النازحين وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال توزيع المهام على العاملين في الوزارات المعنية والمتطوعين لحسن استخدام الموارد البشرية بشكل مدروس ومنظم لتأمين المقومات الضرورية».

وكشفت المصادر «أن جميع الأجهزة المعنية في الوزارات شكلت خلايا عمل وشبكة طوارئ، ووضعت خطة لتكون على أتم الاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليها، وهي على استنفار دائم وتأهب لأي طارئ خشية عنصر المفاجأة من قبل العدو الإسرائيلي».