هي المرة العاشرة التي يتحدث فيها غالانت عن تحريك "القوات"

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الأنباء الكويتية: قال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «عملت القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة على تكثيف غاراتها المدمرة، من استهداف المسؤولين الميدانيين في الحزب إلى ما تقول انه (قصف) مخازن صواريخ أو مراكز حزبية، الأمر الذي قوبل بهجمات بالمسيرات الانقضاضية طالت بعضها مناطق سكنية، حيث أصابت مدنيين في مستوطنة كاتسيرين».

وأضاف المصدر: «هذه الاستهدافات دفعت إسرائيل إلى رفع سقف تهديداتها، من الحديث عن ضرورة تغيير الوضع على الحدود مع لبنان، إلى حديث وزير الدفاع يوآف غالانت عن نقل ثقل الجيش من الجنوب إلى الشمال، وربما هي المرة العاشرة التي يتحدث فيها عن تحريك هذه القوات».