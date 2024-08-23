عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 آب 2024

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الأخبار: «قمة المفاوضات» - 2: نتنياهو يتبنّى التعطيل المسبق

هل صحيح أن واشنطن لا تريد الحرب؟

العام الدراسي بين الاعتكاف والتأجيل... والتعليق!



النهار: التمديد لـ"اليونيفيل" رهان لبنان لردع إتّساع التصعيد

الجمهورية: مفاوضات الصفقة تحتاج لأعجوبة

إسرائيل لن توقف عدوانها



اللواء: معارك لبنان الرمادية: منع تغيير انتداب اليونيفيل ومحاصرة النظام المصرفي

الباخرة الجزائرية تصل الأحد والكهرباء خلال أيام.. والتصعيد الجنوبي يتمدَّد

البناء: بدء وصول الوفود إلى القاهرة لجولة مفاوضات السبت والأحد.. والمحور فيلادلفيا / حماس تؤكد أنها غير معنيّة بالتفاوض ومتمسّكة بتنفيذ ما عُرض عليها في 2 تموز / الاحتلال يتحدّث عن نقل مركز العمليّات شمالاً… لكن للردّ المتماثل على الضربات

الديار: حراك اميركي لـ«شراء الوقت».. والمقاومة لن تقدم ضمانات

الدمار في «كتسرين» صادم... ولا اقرار لخطة الحرب الشاملة

تشاؤم في «المركزي» إزاء تجنب خطر «اللائحة الرمادية»؟

l'orient le jour: Trêve à Gaza : l’impasse dans les pourparlers met le Hezbollah dos au mur

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: مطالب إسرائيل بالاحتفاظ بقوات في غزة تمنع التوصل لاتفاق هدنة

الأنباء الكويتية: خفض بيع الخضار والفاكهة في الضاحية الجنوبية وتجار: «الرزق عم يبقى»

جعجع طلب تفسيراً لعدم تشغيل مطار القليعات.. والحكومة استعدت لحرب محتملة ودعوة للالتفاف حولها