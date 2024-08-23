نُذر تصعيد إقليمي... وهدنة غزة عالقة

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"تل أبيب": نظير مجلي بيروت – القاهرة – لندن: «الشرق الأوسط»-

تصاعدت نُذر التصعيد الإقليمي في المنطقة من جراء تعثّر اتفاق للهدنة في غزة، وفي حين وصلت حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومدمرات مرافقة إلى الشرق الأوسط، توعدت طهران وجماعة الحوثي، إسرائيل، بردود مختلفة.

وعلى الجبهة اللبنانية المُلتهبة، حذّر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بوحبيب، من «خروج الوضع عن السيطرة في المنطقة» في حال فشلت المفاوضات بشأن غزة، وذلك وسط تواصل الهجمات الإسرائيلية على بلاده، وتبني «حزب الله» لعمليات أخرى بالمقابل.

وبات مصير الهدنة في غزة مُعلقاً، رغم اتصال هاتفي أجراه الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سعياً لحلحلة عقبات التفاوض وفي مقدمها استمرار بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا (المتاخم لحدود مصر مع غزة).

وفيما أكد نتنياهو أنه لن يغيّر موقفه، أعلن مكتبه عن وصول رئيسي الموساد والشاباك إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات.

وجاء ذلك في وقت قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، لمجلس الأمن، أمس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن «يلوح في الأفق».