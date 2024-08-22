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مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الخميس 22 آب 2022



ساعات مصيرية أمام المنطقة ولبنان: فإما هدنةٌ في غزة، وإلا الى الحرب الشاملة دُر.

هذا هو الانطباع العام في الاوساط الشعبية والسياسية، علماً ان مصدراً رفيعاً في حزب الله اكد اليوم لل او.تي.في. أن التهديدات التي تابعها اللبنانيون بالامس، أكان من بنيامين نتنياهو أو من يوآف غالانت، ليست جديدة، مذكراً أن المعنيين الرسميين في لبنان أبلغوا جميع الوسطاء أن المقاومة ليست معنية بحرب شاملة، الا اذا أقدم العدو على حماقة في هذا الاطار .وعن تصريحات بعض الوجوه السياسية والاعلامية التي تحدثت عن حرب وشيكة، قال المصدر إن كل ما يشاع في هذا الاطار لا يعدو كونه تحليلات لا اكثر، وهو غير مبني على وقائع، فصحيح ان الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا احد يضمن أي شيء مع العدو الاسرائيلي، لكن ميزان القوى واضح، وهو ما يشكّل رادعاً للمغامرات.

أما في المواقف الدولية، ووسط انشغال الادارة الاميركية بمؤتمر الحزب الديموقراطي، اعتبرت مبعوثة واشنطن لدى الأمم المتحدة أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن يلوح في الأفق، لكنها حضّت مجلس الأمن على الضغط على حماس، معتبرة أننا في لحظة حاسمة. وفي الموازاة، أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أن رئيس الوزراء القطري يزور إيران في الأيام المقبلة، على ان يتناول البحث قضايا اقليمية مهمة، وفق ما جاء في الخبر الرسمي.

اما على الصعيد الميداني، وفي موازاة العمليات المستمرة في غزة والاعتداءات المتزايدة على لبنان، الابرز اليوم اعتبار عبد الملك الحوثي أن الرد آت من جبهات المحور، وسيكون موجعا ومؤثرا والتخطيط لذلك أحد أسباب التأخير.

وفي الشأن السياسي المحلي، التمترس خلف المواقف الرئاسية يمدد الفراغ، فيما ينشغل رئيس الحكومة باجتماعات لإعداد موازنة العام المقبل، بعدما كادت حكومته تغرق لبنان في ظلام دامس قبل ايام.

وفي “وقت الخطر”، تبين ان القوات اللبنانية لا تنعس من السجالات والمناكفات، فتقفز في بياناتها وتصريحات مسؤوليها من ملف إلى أخر، ومن طرف إلى طرف، ولا توفر الحلفاء قبل الخصوم، فيما المطلوب اليوم اكثر من اي يوم مضى، الحد الادنى من التضامن الوطني في ظل غيوم الحرب السوداء التي تتلبد بها سماء لبنان.