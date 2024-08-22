سعد التقى العميد حمدان وتم بحث العدوان المتمادي ضد الشعبين الفلسطيني و اللبناني

A + A -

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريون المستقلون- المرابطون" العميد مصطفى حمدان، ورئيس الإتحاد الإشتراكي العربي - التنظيم الناصري منير الصيّاد .

دار البحث حول الأوضاع في لبنان والوطن العربي، حيث تتصاعد وتيرة الاستهدافات التي تهدد وحدة الشعب اللبناني والشعوب العربية، على قواعد الطائفية والمذهبية، مما يستدعي تفعيل دور القوى الوطنية والقومية التقدمية لمواجهة هذه الاستهدافات على كل الصعد.

كما تناول البحث العدوان المتمادي من قبل العدو الصهيوني المدعوم أمريكياً ومن الحكومات الغربية ضد الشعبين الفلسطيني و اللبناني، وارتكاب أبشع المجازر بحق الشعبين، فضلاً عن استهداف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، كل ذلك في ظل صمت من قبل الحكومات العربية.

وأكّد الحاضرون أن الشعب الفلسطيني بمقاومته وبمساندة أحرار العالم سيبقى صامداً متصدياً في وجه تلك المؤامرات.

ووجه المجتمعون التحية إلى شهداء الأمة العربية من أجل فلسطين حرّة عربية.