استغلوا انقطاع التيار عن الشبكة العامة ليقوموا بسرقات طالت شبكات الكهرباء في اقليم الخروب

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تجتاح منطقة اقليم الخروب موجة من سرقة خطوط وشبكات مؤسسة كهرباء لبنان، حيث تعرض عدد من محطات الكهرباء في المنطقة لسرقة كابلاتها، وهي: المحطة الهوائية العامة في بلدة دلهون والتي تعرف بمحطة "البلد"، شبكات محطة "المنطرة" في بلدة شحيم، بالإضافة الى سرقة خطوط 4 محطات في برجا، 2 منها تابعتان الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتعرفان بمحطتي "وادي عمرين"، وتستخدمان لتشغيل الآبار الارتوازية في برجا، التي تغذيها بمياه الشرب، اضافة الى تعرض محطتين هوائيتين عامتين (محطة ضهور الروس ومحطة عين الصغير).

وقد عكس هذا الوضع استياء كبيرا لدى أبناء المنطقة، لجهة استفحال هذه السرقات، والتي يستغل مرتكبوها انقطاع التيار الكهربائي عن الشبكة العامة، جراء الانقطاع المتواصل للكهرباء نتيجة عدم توفر الفيول بحسب بيانات وزارة الطاقة والمياه.