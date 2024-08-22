ممثلي لقاء جمعيات المودعين تابع تقديم المطالب العاجلة والملحة مع حاكم مصرف لبنان

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عطفاً على الإجتماعات بين ممثلي لقاء جمعيات المودعين مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة ومع معالي وزير المالية بحضور معالي وزير المهجرين، التي تم من خلالها تقديم المطالب العاجلة والملحة، لما يلي:

أولاً: رفع سحب سقف السحوبات النقدية الشهرية لكل المودعين، من كل مصرف على حدى، دون تميز بين الودائع، واعتبار النسبية سنداً لقيمة ودائعه في ذلك المصرف، على ألا يقل المبلغ عن ألف دولار شهرياً

ثانيا: تحرير سعر صرف الدولار واعتماد سعر الصرف المتداول في السوق الحرة في عملية السحوبات المصرفية من الودائع

ثالثا: تفعيل أدوات التعاملات المالية المصرفية غير النقدية ، وقبولها بقيمتها أكانت شيكاً أم عبر بطاقة مصرفية أم تحويلات داخلية، وتسديد القيمة الحقيقية في حينه لكل من الحالات التالية

–الطبابة والإستشفاء، الأقساط المدرسية، ومختلف الضرائب والرسوم.

من ناحية أخرى، اعترض اللقاء على القرار الحكومي رقم “٩” والذي يتضمن عرض وزارة المالية لإعتماد سعر مخفض لما يسمى الدولار المحلى بقية ١٥٠٠٠ ل.ل.

ملاحظة: تتزامن تقديم المطالب العاجلة مع تحضير دراسة اقتصادية شاملة لحل مشكلة المودعين دون المس بودائعهم آملين من حاكم مصرف لبنان بالإنابة ومن معالي وزير المالية، التجاوب مع المطالب المذكوة أعلاه وبأسرع وقت.