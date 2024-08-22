في 10 مناطق جنوباً ... ادرعي يزعم قصف أهدافاً للحزب!

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كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الخميس، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "في هجوم واسع النطاق خلال الليلة الماضية: هاجم جيش الدفاع ودمر أهدافًا لحزب الله في أكثر من 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان".



وأضاف ادرعي، "شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي خلال الليل هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في أكثر من 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان".



وتابع، "من بين الأهداف التي تم استهدافها، مخازن أسلحة، مبانٍ عسكرية، ومنصة إطلاق استخدمها حزب الله لتنفيذ عمليات هجومية ضد دولة إسرائيل".