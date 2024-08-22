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هل دارت بوصلة الحرب التدميرية الى الشمال، مع تكتيك للجيش الاسرائيلي، ضمن استراتيجية استمرار الحرب هناك حتى اخضاع حماس، او تصفية الحساب الكامل مع قيادتها؟

السؤال، لم يكتسب مشروعية من سياق الوضع الميداني وحسب، بل من معطيات تبدأ باخفاق مفاوضات الهدنة في غزة، ومغادرة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن من دون اي موقف يتعلق بالمسار التفاوضي، فضلاً عن تصاعد العمليات الميدانية الى درجة ان من يشاهد مسار الاغتيالات، وردود المقاومة، وتوسع الجبهة في العمق الاسرائيلي او باتجاه البقاع، لا يتردد في القول ان الحرب واقعة بين لحظة ولحظة..

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من تأكيدات واضحة بشأن مصير مجريات المواجهات بين العدو الإسرائيلي وحزب الله وبالتالي فإن التصعيد الحاصل حاليا يوحي بأن الأوضاع سلكت مسارا جديدا ما يعني أن جميع الاحتمالات واردة وعلى الرغم من ذلك ما من توجُّه حازم ولا يزال الانتظار قائما حتى أن الاتصالات الديبلوماسية للحؤول دون انحدار الأوضاع لم تُعلّق.

وقالت المصادر إن هاجس الحرب لم يتبدد وإن المواقف السياسية عكست ذلك مع العلم ان المواقف شيء والتقديرات شيء اخر، وفي هذا الوقت تتواصل المواكبة الرسمية لأي طارئ تحسبا لأي سيناريو، مشيرة إلى أن لا شيء فوق العادة إنما تجهيزات استباقية.