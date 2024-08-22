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أسرار الصحف ليوم الخميس 22 آب 2024

22
AUGUST
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر إعلامية أميركية تتابع التنافس الانتخابي بين المرشحين دونالد ترامب وكامالا هاريس إن خطاب ترامب التهكمي الساخر والاستعراضي الذي كان يحقق له المزيد من النقاط في مواجهة الرئيس جو بايدن يتسبّب له بخسارة النقاط أمام كمالا هاريس وإن مقولة لو كنتُ رئيساً لما حدثت حرب أوكرانيا ولما حدثت 7 أكتوبر صارت مصدراً للسخرية متوقعة فوزاً ساحقاً لهاريس ما لم يعدل ترامب خطابه جذرياً.

 

كواليس
قال مرجع سياسي بارز إن تورّط عدد من السياسيين والإعلاميين اللبنانيين المناوئين للمقاومة بالترويج لنظرية حرب إسرائيلية وشيكة جاء على خلفيّة ما سمعوه من وزير خارجية فرنسا خلال زيارته الأخيرة وما يكرّره السفير الفرنسي بعد مغادرة الوزير. ووضع المرجع السياسي هذه الحملة في إطار تنفيذ مهمة استخبارية تتصل بالحرب النفسية المطلوب من هؤلاء خوضها أملاً بالتأثير على توقيت قرار المقاومة بالردّ المنتظر على اغتيال أحد قادتها البارزين فؤاد شكر.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
بدأت شائعات تنتشر عن قرب الحرب الواسعة، من دون الاستناد الى معطيات والهدف إشاعة أجواء بلبلة وضغط نفسي..

 

غمز
يحاول وسطاء احتواء خلاف بين تنظيم في مدينة جنوبية كبرى، وحزب كان حليفاً، قبل تدهور العلاقة قبل الانتخابات وبعدها..

 


همس
تجدد الرهان في دوائر عدة، على ربط مصير الحرب في غزة والإقليم بنتائج الانتخابات الأميركية..

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