عناوين الصحف ليوم الخميس 22 آب 2024

الأخبار: مقترحات تفاوضية محدّثة: واشنطن تدفع بـ«الفرصة الأخيرة»
التهويل يسابق التصعيد
النهار: التصعيد في الأعماق يفتح محاور مواجهة جديدة
الجمهورية: تهويلًا... لا حرب واسعة
إغتيال المقدح في صيدا
البناء: بايدن وبلينكن لترقيع التسبب بإفشال المفاوضات بعد إعلان تبني طلبات نتنياهو / عقائدية واشنطن أطاحت بالتفاوض كستار يشوش على توقيت رد إيران والمقاومة / اليمن يستهدف سفينتين في البحر الأحمر وعشرات الصواريخ على ثكنات الجولان
اللواء: بوصلة الحرب إلى الشمال.. ويوم المواجهات على طاولة الحسابات والقرارات
سوناطراك تشحن اليوم أولى حمولات الفيول.. وإجراءات لتسديد الدفعات للعراق
الديار: حماس لن تتراجع: وقف النار او لا اتفاق... الكاتيوشا والمسيّرات الانقضاضية تتساقط على القواعد الاسرائيلية
«صواعق كهربائية» بين ميقاتي والتيار... لماذا تُرفض العروض الإيرانية؟
l'orient le jour: Assassinat de Khalil Maqdah à Saïda : un message musclé d'Israël au Fateh
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط
الأنباء الكويتية: تحرّك رئاسي لنعمة افرام عنوانه «توفير المظلة المسيحية» لكنه يفتقد دعم «الثنائي»
ارتفاع وتيرة الضربات الجوية الإسرائيلية وشعار «اللا حرب واللا سلم» يتقدم في الميدان
الوطن السورية: 50 شهيداً بأربع مجازر في اليوم الـ320 للعدوان على غزة وجرائم الاحتلال مستمرة … إسرائيل تواصل التسخين شمالاً وتوصل محادثات القاهرة لطريق مسدود قبل بدئها