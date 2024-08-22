عناوين الصحف ليوم الخميس 22 آب 2024

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الأخبار: مقترحات تفاوضية محدّثة: واشنطن تدفع بـ«الفرصة الأخيرة»

التهويل يسابق التصعيد



النهار: التصعيد في الأعماق يفتح محاور مواجهة جديدة



الجمهورية: تهويلًا... لا حرب واسعة

إغتيال المقدح في صيدا

البناء: بايدن وبلينكن لترقيع التسبب بإفشال المفاوضات بعد إعلان تبني طلبات نتنياهو ‪/‬ عقائدية واشنطن أطاحت بالتفاوض كستار يشوش على توقيت رد إيران والمقاومة ‪/‬ اليمن يستهدف سفينتين في البحر الأحمر وعشرات الصواريخ على ثكنات الجولان

اللواء: بوصلة الحرب إلى الشمال.. ويوم المواجهات على طاولة الحسابات والقرارات

سوناطراك تشحن اليوم أولى حمولات الفيول.. وإجراءات لتسديد الدفعات للعراق

الديار: حماس لن تتراجع: وقف النار او لا اتفاق... الكاتيوشا والمسيّرات الانقضاضية تتساقط على القواعد الاسرائيلية

«صواعق كهربائية» بين ميقاتي والتيار... لماذا تُرفض العروض الإيرانية؟

l'orient le jour: Assassinat de Khalil Maqdah à Saïda : un message musclé d'Israël au Fateh

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط

الأنباء الكويتية: تحرّك رئاسي لنعمة افرام عنوانه «توفير المظلة المسيحية» لكنه يفتقد دعم «الثنائي»

ارتفاع وتيرة الضربات الجوية الإسرائيلية وشعار «اللا حرب واللا سلم» يتقدم في الميدان

الوطن السورية: 50 شهيداً بأربع مجازر في اليوم الـ320 للعدوان على غزة وجرائم الاحتلال مستمرة … إسرائيل تواصل التسخين شمالاً وتوصل محادثات القاهرة لطريق مسدود قبل بدئها