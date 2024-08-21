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جميع المعنيين سلَّموا بالفشل

21
AUGUST
2024
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إلى درجة الاضمحلال، تلاشت المواقف السياسية الإقليمية والدولية المرتبطة بمفاوضات الهدنة في غزة اليوم، حتى أمكن الاستنتاج أن جميع المعنيين سلَّموا بالفشل، إلا إذا برزت فجأة تطورات إيجابية غير محسوبة، وهذا أمر مستبعد.
وفي غياب أخبار السياسة، تتقدم أنباء الميدان. وفي هذا السياق، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده الاستعداد لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم. وأشار خلال زيارته منذ بعض الوقت لقاعدة جوية تابعة للجيش الاسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة، قرب الحدود مع  لبنان، الى انه أتى ليراقب عن كثب الاستعدادات ضد التهديدات القريبة والبعيدة. وقال نتنياهو: القوات الجوية قبضتنا الحديدية التي تعرف كيف تضرب الخاصرة الرخوة لأعدائنا. وأضاف: يقوم الطاقم الأرضي والطيارون والقادة هنا بعمل بطولي أثبتوه مرارا وتكرارا، وإذا اضطررنا إلى ذلك فسنثبت ذلك من جديد. واجتمع نتنياهو مع كبار المسؤولين في سلاح الجو الإسرائيلي، ومن بينهم رئيس أركان سلاح الجو وقائد منظومة الدفاع الجوي واستمع إلى عرض شامل لجاهزية القوات الجوية.
وفي الموازاة، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت جولة في محور فيلدلفيا بين مصر وقطاع غزة، زاعماً أنه تم إخضاع لواء رفح التابع لحماس، ومشيرا إلى أن معظم الأنفاق الحدودية هي خنادق حُفرت بأدوات هندسية فوق سطح الأرض وتم طمرها بالتراب، ولفت غالانت الى انه يجب أن نلتزم بأهداف الحرب فيما يتعلق بحماس والاسرى، لكن الآن علينا أن ننظر إلى الشمال.

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